Ріанна із сином продемонстрували ідеальні парні образи (фото)

Зіркова мама та її первісток перебувають у Парижі.

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35-річна американська співачка Ріанна із сином продемонстрували ідеальні парні образи для мами та дитини. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге знаменитість та її первісток, якому за кілька тижнів виповниться рік, склали дуже модний дует, оскільки їх помітили за вечерею в ресторані Cesar у Парижі разом із братом Ріанни Роррі.

Артистка, яка чекає на другу дитину від партнера A$AP Rocky, виглядала неймовірно в джинсовому костюмі, який підкреслював її вагітні вигини.

Вона показала свій округлений живіт у жакеті з прикрасами, який був розстебнутий від грудей донизу. Співачка барбадоського походження поєднала його із мініспідницею, яка облягала стегна, додавши до образу черевики на шпильці.

Сліпуче діамантове намисто та сережка-манжет завершили ансамбль, а рожевий блиск для губ додав вишуканості образу.

Ріанна із сином

Попри те, що Рірі, безсумнівно, є однією з найстильніших вагітних знаменитостей, вона була під загрозою бути випередженою своїм чарівним сином.

Юнак знову виглядав модно на прогулянці, одягнений у яскраву зелену куртку Fendi в поєднанні з джинсами та лакованими чорними черевиками.

Ріанна із сином

Нагадаємо, новий "вагітний" вихід Ріанни вразив фанатів.

Також Фокус писав про нову лінійку білизни від бренду Ріанни для дуже повних жінок.