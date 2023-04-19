Рвані штани та коштовності. Новий вихід вагітної Ріанни вразив фанатів

Свій образ Рірі доповнила вінтажними шубою та сумкою.

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35-річна американська співачка Ріанна, вагітна другою дитиною, продовжує радувати публіку своїми виходами. І якщо зовсім недавно вона гуляла по вулицях із голим животом, то на вечерю в паризькому ресторані Cesar зірка одягнулася скромніше, пишуть західні таблоїди.

Зокрема, Рірі, яка була без свого партнера A$AP Rocky та зустрічалася з другом, одягла коричневий в'язаний топ із кишенями спереду на кшталт худі та яскраво-сині штани з колекції JW Anderson Осінь/Зима 2023 зі рваними холошами, накинувши зверху вінтажну шубу John Galliano for Dior. Образ вона доповнила не менш вінтажною сумкою від Louis Vuitton і коштовностями.

Папараці сфотографували артистку в той момент, коли вона вийшла з машини та попрямувала до ресторану.

Вагітність не заважає Ріанні працювати. Після тріумфальної появи на Супербоулі зірка встигла представити нову колекцію весільної білизни, розмірна сітка якої поширюється як на худеньких, так і на жінок із надмірною вагою.

Крім того, співачка порадувала фанатів великодніми фото свого 10-місячного сина, ім'я якого публіці досі невідоме, і розкривати його батьки не поспішають. За непідтвердженими даними, хлопчика назвали Ноа, проте офіційного підтвердження цьому не було.

Раніше Фокус писав, що Ріанна з коханим сходила в дитячий магазин по речі для майбутнього малюка, а також натякнула на його стать.