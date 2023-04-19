Рваные брюки и драгоценности. Новый выход беременной Рианны поразил фанатов

Свой образ Рири дополнила винтажными шубой и сумкой.

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35-летняя американская певица Рианна, беременная вторым ребенком, продолжает радовать публику своими выходами. И если совсем недавно она щеголяла по улицам с голым животом, то на ужин в парижском ресторане Cesar звезда оделась более скромно, пишут западные таблоиды.

В частности, Рири, которая была без своего партнера A$AP Rocky и встречалась с другом, надела коричневый вязаный топ с карманами спереди по типу худи и ярко-синие брюки из коллекции JW Anderson Осень/Зима 2023 с рваными штанинами, накинув сверху винтажную шубу John Galliano for Dior. Образ она дополнила не менее винтажной сумкой от Louis Vuitton и драгоценностями.

Папарацци сфотографировали артистку в тот момент, когда она вышла из машины и направилась в ресторан.

Беременность никак не мешает Рианне работать. После триумфального появления на Супербоуле звезда успела представить новую коллекцию свадебного белья, размерная сетка которой распространялась как на худышек, так и на очень крупных женщин.

Кроме того, певица порадовала фанатов пасхальными фото своего 10-месячного сына, имя которого публике до сих пор неизвестно, и раскрывать его родители не спешат. По неподтвержденным данным мальчика назвали Ноа, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее Фокус писал, что Рианна с возлюбленным сходила в детский магазин за вещами для будущего малыша, а также намекнула на его пол.