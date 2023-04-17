Рианна представила свадебное белье для очень полных женщин (видео)

В рекламной каммпании коллекции свадебного нижнего белья появились модели с разными параметрами.

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Американская поп-певица Рианна в последние годы практически не появляется на сцене, зато успешно продвигает бренд нижнего белья Savage x Fenty. На странице марки в Instagram появились фото новой коллекции Baroque Bondage: свадебные комплекты для женщин, начиная размера XS и заканчивая 5XL.

Первую капсульную коллекцию свадебного белья бренд представил в 2021 году, а сейчас расширил ассортимент еще больше.

Согласно описанию, в коллекции есть все, "что вам нужно для свадьбы, брачной ночи и медового месяца, и не только в традиционном белом цвете".

Так, Рианна предлагает атласные халаты для девичника, нижнее белье разных оттенков, которое можно надеть под свадебное платье, чулки, плюшевые игрушки, пояса для чулок и другое.

Артистка и ее бренд стремятся укрепить идею о том, что свадебное белье так же важно, как и свадебное платье, когда дело доходит до большого дня, и хочет помочь своему сообществу, сузив этот изнурительный поиск. Вдохновленная концепцией традиционных платьев с использованием классических материалов, таких как кружево и сетка, новая коллекция Savage X Fenty представляет собой вневременные силуэты, возрожденные в будуарном стиле.

Черпая вдохновение из древнего японского искусства веревочного бондажа, веревка шибари украшает фирменные силуэты бюстгальтеров бренда в сочетании с колготками в сеточку Baroque Bondage с добавленной вышивкой.

Ранее Фокус писал, что Рианна, беременная вторым ребенком, вместе с возлюбленным сходили на шопинг, чтобы подготовить к появлению малыша все необходимое. Пара уже воспитывает 10-месячного сына, фото с которым молодая мать недавно опубликовала в Сети.