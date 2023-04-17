Ріанна представила весільну білизну для дуже повних жінок (відео)

У рекламній кампанії колекції весільної нижньої білизни з'явилися моделі з різними параметрами.

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Американська поп-співачка Ріанна в останні роки практично не з'являється на сцені, проте успішно просуває бренд нижньої білизни Savage x Fenty. На сторінці марки в Instagram з'явилися фото нової колекції Baroque Bondage: весільні комплекти для жінок, починаючи з розміру XS і закінчуючи 5XL.

Першу капсульну колекцію весільної білизни бренд представив у 2021 році, а зараз розширив асортименти ще більше.

Згідно з описом, у колекції є все, "що вам потрібно для весілля, шлюбної ночі та медового місяця, і не лише у традиційному білому кольорі".

Так, Ріанна пропонує атласні халати для дівич-вечора, нижню білизну різних відтінків, яку можна надіти під весільну сукню, панчохи, плюшеві іграшки, пояси для панчох та інше.

Артистка та її бренд прагнуть зміцнити ідею про те, що весільна білизна так само важлива, як і весільна сукня, коли справа доходить до великого дня, і хоче допомогти своїй спільноті, звузивши цей виснажливий пошук. Натхненна концепцією традиційних суконь з використанням класичних матеріалів, таких як мереживо та сітка, нова колекція Savage X Fenty є позачасовими силуетами, відродженими в будуарному стилі.

Черпаючи натхнення зі стародавнього японського мистецтва мотузкового бондажа, мотузка шибарі прикрашає фірмові силуети бюстгальтерів бренду в поєднанні з колготками в сіточку Baroque Bondage з доданою вишивкою.

Раніше Фокус писав, що Ріанна, вагітна другою дитиною, разом із коханим сходили на шопінг, щоб підготувати до появи малюка все необхідне. Пара вже виховує 10-місячного сина, фото з яким молода матір нещодавно опублікувала у мережі.