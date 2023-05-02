Беременная Рианна появилась на Met Gala 2023 в свадебном платье (фото)

Артистка барбадосского происхождения и ее жених A$AP Rocky на два часа опоздали на официальное мероприятие.

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35-летняя американская певица Рианна превратилась в невесту от кутюр, когда она прибыла на Met Gala 2023 с двухчасовым опозданием вместе с бойфрендом A$AP Rocky в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная знаменитость вышла на новый уровень "модного опоздания", продемонстрировав шоу на безлюдной красной дорожке в Метрополитен-музее.

Свадебное платье звезды имело эффектный широкий шлейф и изысканный головной убор, украшенный розами, с цветами, украшавшими головной убор и тело звезды, когда она позировала фотографам мероприятия.

Рианна Фото: Getty Images

Затем звезда сцены сбросила свой головной убор, а ее платье развернулось в еще более длинный шлейф и подчеркивало ее округленный живот.

Она добавила блеск с помощью бриллиантового колья и красной губной помады. Из аксессуаров Рири также продемонстрировала темные очки, украшенные большими накладными ресницами.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Бойфренд певицы выглядел шикарно в белой рубашке, черном галстуке и пиджаке, надев килт поверх джинсов, что напоминало один из культовых образов Карла Лагерфельда, ведь в этом году тема бала – "Карл Лагерфельд: Линия красоты".

Покойный немецкий дизайнер был многолетним креативным директором Chanel. Он скончался в возрасте 85 лет в 2019 году.

Напомним, беременная во второй раз Рианна примерила пушистый образ Chanel из коллекции 1994 года.

Также Фокус писал об идеальном образе для прохладной весны от Рианны.