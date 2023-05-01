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Стиль жизни

Рианна продемонстрировала пушистый образ из осенней коллекции Chanel 1994 года

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Фото: Twitter @rihanna | Рианна

Беременная Рианна выбрала пушистый образ от Карла Лагерфельда для ужина в мишленовском ресторане Caviar Russe в Нью-Йорке.

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35-летняя американская певица Рианна, которая ждет второго ребенка от своего возлюбленного A$AP Rocky, была замечена в образе от Chanel в знак уважения к теме Met Gala. Как отмечает Vogue, наряд был позаимствован из осенней коллекции бренда 1994 года.

"Даже не в понедельник", — подписала Рири серию фотографий в наряде в Twitter и Instagram.

На ней были вещи из осенней коллекции Chanel 1994 года, созданной самим Лагерфельдом. Основательница Fenty Beauty была одета в укороченную куртку из искусственного меха от Chanel (черно-белая, фирменная комбинация Лагерфельда) и китчевые солнцезащитные очки с логотипом "CC".

Рианна дополнила винтажные вещи Chanel пушистым белым платьем Coperni, туфлями на каблуках Amina Muaddi и сделанной на заказ шапкой из искусственного меха от Benny Andallo.

Позируя перед камерой, знаменитость барбадосского происхождения держила свой животик и показывала наряд со всех сторон.

Поклонники певицы обсуждают, является ли наряд намеком на то, что Рианна появится на культовых ступеньках Метрополитена.

В этом году Met Gala чествует покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Знаменитостям на красной ковровой дорожке предлагается одеться "в честь Карла", а внутри гости впервые увидят новую выставку Метрополитен-музея "Карл Лагерфельд: линия красоты", посвященную его творчеству в домах моды, таких как Chanel, Fendi, Chloé и других.

Напомним, Рианна появилась на CinemaCon в джинсовом образе и украшениях на $1,8 миллиона

Также Фокус писал о самых резонансных цитатах Карла Лагерфельда за последние годы.