Рианна появилась на CinemaCon в джинсовом образе и украшениях на $1,8 миллиона

В общей сложности украшения звезды были весом около 160 каратов и стоимостью 1,825 миллиона долларов.

Related video

35-летняя американская певица Рианна неожиданно появилась на CinemaCon в Лас-Вегасе, где объявила, что озвучит одинокую женщину в грядущем фильме Paramount Animation "Смурфики". Об этом пишет PageSix.

По этому случаю знаменитость барбадосского происхождения сочетала джинсовое платье и джинсовые сапоги выше колен от Y/Project с украшениями Bayco. РиРи блистала в эффектном колье с голубыми сапфирами весом 47,32 карата и бесцветными бриллиантами весом 35,56 карата, которое она сочетала с браслетом из 26,40 карата сапфиров и 29,67 карата бриллиантов.

Молодая мама, ожидающая рождения второго ребенка, завершила свой образ тремя серьгами с сапфирами и бриллиантами от ювелира: набор заклепок с камнями весом около 15 карат и одна серьга-подвеска с грушевидным сапфиром весом 4,63 карата.

"Я пыталась получить роль Папы Смурфа, но ничего не вышло, — пошутила Рианна. — Заниматься анимацией для меня — увлекательное путешествие. Я обычно в центре внимания со всем своим сходством, но это было весело. Я должна представить, что должна появиться в пижаме в третьем триместре и быть синей задирой".

Обладательница Грэмми, которая также напишет и запишет оригинальные песни для фильма, дата выхода которого назначена на 14 февраля 2025 года, в настоящее время ждет второго ребенка от партнера A$AP Rocky.

Напомним, Рианна и ее почти годовалый сын примерили идеальные парные образы.

Также Фокус писал о свидании Рианны и ее бойфренда в столице Франции.