Беременная во второй раз Рианна и A$AP Rocky сходили в Париже на свидание (фото)

Звездную пару заметили на выходе из популярного ресторана.

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Беременная во второй раз Рианна и A$AP Rocky сходили в Париже на свидание. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя американская хитмейкер барбадосского происхождения и ее 34-летний возлюбленный были замечены во время выхода из ресторана Caviar Kaspia.

Молодая мама надела ярко-желтый пушистый укороченный джемпер, чтобы продемонстрировать свой округленный живот. Она соединила его с бархатными фиолетовыми брюками и добавила блеск с помощью бриллиантового колья.

Артистка носила свои вещи в серебристой сумочке с пайетками и увеличила рост с помощью фиолетовых туфель на каблуке.

Темные волосы Рири были уложены в элегантную прическу с несколькими прядями, опущенными вниз, чтобы обрамлять ее лицо.

Рианна и A$AP Rocky сходили в Париже на свидание

Она дополнила свой весенний "беременный" образ гламурным макияжем.

В то же время A$AP Rocky был в синей джинсовой куртке, украшенной серебряными шпильками. Он добавил пару синих джинсов, украшенных драгоценностями, и спрятал глаза за парой черных очков.

Звездная пара уже воспитывает общего сына, которому в мае 2023 исполнится один год. А в феврале этого же года, во время выступления на Супербоуле, Рианна объявила о своей второй беременности.

Рианна Фото: Getty

Напомним, беременная во второй раз Рианна и ее жених прибыли во Францию.

Также Фокус писал об идеальных парных образах от Рианны и ее первенца.