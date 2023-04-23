Вагітна вдруге Ріанна та A$AP Rocky сходили в Парижі на побачення (фото)
Зіркову пару помітили на виході з популярного ресторану.
Вагітна вдруге Ріанна та A$AP Rocky сходили в Парижі на побачення. Про це пише Daily Mail.
35-річна американська хітмейкерка барбадоського походження та її 34-річний коханий були помічені під час виходу з ресторану Caviar Kaspia.
Молода мама одягла яскраво-жовтий пухнастий укорочений джемпер, щоб продемонструвати свій округлений живіт. Вона поєднала його з оксамитовими фіолетовими штанами та додала блиску за допомогою діамантового кольє.
Артистка носила свої речі в сріблястій сумочці з паєтками і підвищила зріст у фіолетових туфлях на підборах.
Темне волосся Рірі було укладене в елегантну зачіску з кількома пасмами, опущеними вниз, щоб обрамляти її обличчя.
Вона доповнила свій весняний "вагітний" образ гламурним макіяжем.
У той же час A$AP Rocky був у синій джинсовій куртці, прикрашеній срібними шпильками. Він додав пару синіх джинсів, прикрашених коштовностями, і сховав очі за парою чорних сонцезахисних окулярів.
Зіркова пара вже виховує спільного сина, якому у травні 2023 виповниться один рік. А у лютому цього ж року, під час виступу на "Супербоулі", Ріанна оголосила про свою другу вагітність.
Нагадаємо, вагітна вдруге Ріанна та її наречений прибули до Франції.
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