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Стиль життя

Ріанна продемонструвала пухнастий образ із осінньої колекції Chanel 1994 року

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Фото: Twitter @rihanna | Ріанна

Вагітна Ріанна обрала пухнастий образ від Карла Лагерфельда для вечері у мішленівському ресторані Caviar Russe в Нью-Йорку.

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35-річна американська співачка Ріанна, яка чекає на другу дитину від свого коханого A$AP Rocky, була помічена в образі від Chanel на знак поваги до теми Met Gala. Як зазначає Vogue, вбрання було запозичене з осінньої колекції бренду 1994 року.

"Навіть не в понеділок", — підписала Рірі серію фотографій у вбранні в Twitter та Instagram.

На ній були речі з осінньої колекції Chanel 1994 року, створеної самим Лагерфельдом. Засновниця Fenty Beauty була одягнена в укорочену куртку зі штучного хутра від Chanel (чорно-біла, фірмова комбінація Лагерфельда) та кітчеві сонцезахисні окуляри з логотипом "CC".

Ріанна доповнила вінтажні речі Chanel пухнастою білою сукнею Coperni, туфлями на підборах Amina Muaddi і зробленою на замовлення шапкою зі штучного хутра від Benny Andallo.

Позуючи перед камерою, знаменитість барбадоського походження тримала свій животик і показувала вбрання з усіх боків.

Шанувальники співачки обговорюють, чи є вбрання натяком на те, що Ріанна з'явиться на культових сходах Метрополітену.

Цього року Met Gala вшановує покійного дизайнера Карла Лагерфельда. Знаменитостям на червоній килимовій доріжці пропонують одягнутися "на честь Карла", а всередині гості вперше побачать нову виставку Метрополітен-музею "Карл Лагерфельд: лінія краси", присвячену його творчості в будинках моди, таких як Chanel, Fendi, Chloé та інших.

Нагадаємо, Ріанна з'явилася на CinemaCon у джинсовому образі та прикрасах на $1,8 мільйона.

Також Фокус писав про найрезонансніші цитати Карла Лагерфельда за останні роки.