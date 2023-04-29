Модні легенди. Найрезонансніші цитати Карла Лагерфельда за останні роки

Карл Лагерфельд, один із найлегендарніших модельєрів минулого століття, стане героєм дня на Met Gala 2023.

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Тема цього року — "Карл Лагерфельд: лінія краси", відповідно до однойменної виставки Інституту костюма, яка відкриється 4 травня, і зірковим гостям було доручено одягнутися "на честь Карла" на вечір. Про це пише PageSix.

Лагерфельд помер у 2019 році у віці 85 років, і хоча його робота біля керма таких будинків, як Chanel, Fendi і Chloé, може бути його найбільшою спадщиною, він також увійде в історію як один з найбільш ексцентричних дизайнерів індустрії моди.

Під час інтерв'ю Лагерфельд часто пропонував відповіді, які були ще загадковішими, ніж самі питання. Відомо, що його думки про їжу, моду та поп-культуру були вельми суперечливими та непохитними у своїй чесності.

Нижче наведені деякі з найзнакових цитат покійного Лагерфельда.

Про його публічну персону:

"Я як карикатура на самого себе, і мені це подобається. Це як маска. А для мене Венеціанський карнавал триває цілий рік".

"Моя єдина мета у житті носити джинси 28-го розміру".

"Ніяких спогадів. Мені нічого сказати, а те, що я міг би сказати, я не можу сказати".

"Я дуже приземлений, але не на цій землі".

"Все, що я кажу — жарт. Я — жарт самого себе".

"Я ненавиджу інтелектуальну розмову з інтелектуалами, бо мене хвилює лише моя думка".

"Я завжди знав, що я був створений, щоб жити так, що я буду свого роду легендою".

Про індустрію моди:

"Я свого роду модна німфоманка, яка ніколи не досягає оргазму".

"[Критики] — це товсті мумії, які сидять з пакетами чіпсів перед телевізором і кажуть, що худі моделі потворні".

"Одного разу в Парижі був дизайнер, який сказав: "Мої сукні тільки для розумних жінок". Вона збанкрутувала, так що, можливо, там були тільки ідіоти. Насправді, з її боку було нерозумно так говорити. Я роблю дизайн для тих, хто любить. Вікової групи немає, тому що вікова група — це теж свого роду расизм.

"Говорити, що моди більше немає, смішно. Мода на не-моду залишається модою. А мода – це потяг, якого нікого не чекає. Приймайся за справу чи вона пропала".

Порада щодня:

"Спортивні штани – ознака поразки. Ти втратив контроль над своїм життям, тому купив спортивні штани".

"Життя — це не конкурс краси, деякі негарні люди прекрасні. Що я ненавиджу, так це неприємних, потворних людей. Найгірше потворні низькорослі чоловіки. Жінкам можна бути невисокими, а чоловікам не можна. Це те, чого вони не пробачать у житті — вони злі і хочуть тебе вбити.

"Ці соцмережі, є в них щось сумне. Це як дзеркало, що говорить, де люди розмовляють самі з собою. А найбільше в житті я ненавиджу селфі".

"Модність — це останній етап перед несмаком".

"Якщо ви викидаєте гроші з вікна, викидайте їх із радістю".

Про свою улюблену кішку Шупетт:

"Я навіть не думаю, що я настільки знаменитий. Тепер Шупетт справді знаменита. Вона стала найвідомішою кішкою у світі. Мені навіть роблять пропозиції компанії з виробництва кормів для домашніх тварин тощо, але про це не може бути й мови. Я комерційний. Вона ні. Вона розпещена до смерті. Очевидно."

"Вона як утриманка. У неї сильний характер. Вона обідає і вечеряє зі мною на столі, зі своєю їжею. Вона не торкається моєї їжі. Вона не хоче їсти на підлозі. Вона спить під подушкою і навіть вміє користуватися iPad. У неї є дві особисті покоївки, на ніч і вдень. Вона більш ніж розпещена".

Кішка Карла Лагерфельда

Раніше Фокус писав про те, що темою Met Gala 2023 стане Карл Лагерфельд та його "лінія краси".