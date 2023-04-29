Модная легенда. Самые резонансные цитаты Карла Лагерфельда за последние годы

Карл Лагерфельд, один из самых легендарных модельеров прошлого века, станет героем дня на Met Gala 2023.

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Тема этого года — "Карл Лагерфельд: линия красоты", в соответствии с одноименной выставкой Института костюма, которая откроется 4 мая, и звездным гостям было поручено одеться "в честь Карла" на вечер. Об этом пишет PageSix.

Лагерфельд умер в 2019 году в возрасте 85 лет, и хотя его работа у руля таких домов, как Chanel, Fendi и Chloé, может быть его самым непреходящим наследием, он также войдет в историю как один из самых эксцентричных дизайнеров индустрии моды.

Во время интервью Лагерфельд часто предлагал ответы, которые были еще более загадочными, чем сами вопросы. Известно, что его мнения о еде, моде и поп-культуре были весьма противоречивыми и непоколебимыми в своей честности.

Ниже приведены некоторые из самых знаковых цитат покойного Лагерфельда.

О его публичной персоне:

"Я как карикатура на самого себя, и мне это нравится. Это как маска. А для меня Венецианский карнавал длится круглый год".

"Моя единственная цель в жизни носить джинсы 28-го размера".

"Никаких воспоминаний. Мне нечего сказать, а то, что я мог бы сказать, я не могу сказать".

"Я очень приземлен, но не на этой земле".

"Все, что я говорю — шутка. Я — шутка самого себя".

"Я ненавижу интеллектуальный разговор с интеллектуалами, потому что меня волнует только мое мнение".

"Я всегда знал, что я был создан, чтобы жить таким образом, что я буду своего рода легендой".

Об индустрии моды:

"Я своего рода модная нимфоманка, которая никогда не достигает оргазма".

"[Критики] — это толстые мумии, которые сидят с пакетами чипсов перед телевизором и говорят, что худые модели уродливы".

"Однажды в Париже был дизайнер, который сказал: "Мои платья только для умных женщин". Она разорилась, так что, возможно, там были только идиоты. На самом деле, с ее стороны было неразумно так говорить. Я делаю дизайн для тех, кто любит. Возрастной группы нет, потому что возрастная группа — это тоже своего рода расизм".

"Говорить, что моды больше нет, смешно. Мода на не-моду остается модой. А мода – это поезд, который никого не ждет. Принимайся за дело или оно пропало".

Совет на каждый день:

"Спортивные штаны — признак поражения. Ты потерял контроль над своей жизнью, поэтому купил спортивные штаны".

"Жизнь — это не конкурс красоты, некоторые некрасивые люди прекрасны. Что я ненавижу, так это противных, уродливых людей. Хуже всего уродливые низкорослые мужчины. Женщинам можно быть невысокими, а мужчинам нельзя. Это то, чего они не простят в жизни — они злые и хотят тебя убить".

"Эти соцсети, есть в них что-то грустное. Это как говорящее зеркало, где люди разговаривают сами с собой. А больше всего в жизни я ненавижу селфи".

"Модность — это последний этап перед безвкусицей".

"Если вы выбрасываете деньги из окна, выбрасывайте их с радостью".

О своей любимой кошке Шупетт:

"Я даже не думаю, что я настолько знаменит. Теперь Шупетт действительно знаменита. Она стала самой известной кошкой в мире. Мне даже делают предложения компании по производству кормов для домашних животных и тому подобное, но об этом не может быть и речи. Я коммерческий. Она нет. Она избалована до смерти. Очевидно."

"Она как содержанка. У нее сильный характер. Она обедает и ужинает со мной на столе, со своей едой. Она не прикасается к моей еде. Она не хочет есть на полу. Она спит под подушкой и даже умеет пользоваться iPad. У нее есть две личные горничные, на ночь и днем. Она более чем избалована".

Кошка Карла Лагерфельда

Ранее Фокус писал, о том, что темой Met Gala 2023 станет Карл Лагерфельд и его "линия красоты".