Ріанна з'явилася на CinemaCon у джинсовому образі та прикрасах на $1,8 мільйонів

Загалом прикраси зірки були вагою приблизно 160 каратів та вартістю 1,825 мільйонів доларів.

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35-річна американська співачка Ріанна несподівано з'явилася на CinemaCon у Лас-Вегасі, де оголосила, що озвучить самотню жінку у майбутньому фільмі Paramount Animation "Смурфіки". Про це пише PageSix.

З цієї нагоди знаменитість барбадоського походження поєднувала джинсову сукню та джинсові чоботи вище колін від Y/Project з прикрасами Bayco. РіРі блищала в ефектному кольє з блакитними сапфірами вагою 47,32 карати і безбарвними діамантами вагою 35,56 каратів, яке поєднувала з браслетом з 26,40 каратів сапфірів і 29,67 каратів діамантів.

Молода мама, яка чекає на народження другої дитини, завершила свій образ трьома сережками із сапфірами та діамантами від ювеліра: набір заклепок із камінням вагою приблизно 15 каратів та одна сережка-підвіска з грушоподібним сапфіром вагою 4,63 карати.

"Я намагалася отримати роль Папи Смурфа, але нічого не вийшло, — пожартувала Ріанна. — Займатися анімацією для мене — захоплива подорож. Я зазвичай у центрі уваги з усією своєю подібністю, але це було весело. Я мала представити, що повинна з'явитися у третьому триместрі й бути синьою задирою”.

Власниця Греммі, яка також напише та запише оригінальні пісні для фільму, дата виходу якого призначена на 14 лютого 2025 року, наразі чекає на другу дитину від партнера A$AP Rocky.

Нагадаємо, Ріанна та її майже однорічний син приміряли ідеальні парні образи.

Також Фокус писав про побачення Ріанни та її бойфренда у столиці Франції.