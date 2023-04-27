Беременная Рианна показала идеальный образ для прохладной весны (фото)

Артистка барбадосского происхождения ожидает рождения своего второго наследника.

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35-летняя американская певица Рианна продемонстрировала идеальный образ для беременных на прохладную весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне молодая мама, ожидающая рождения второго ребенка, прибыла в гостиницу в Нью-Йорке.

Для комфорта она была одета в коричневую кофту свободного кроя на молнии. Рири соединила образ с мешковатыми синими джинсами для беременных, а дополнила свой весенний ансамбль яркими белыми кроссовками.

Из аксессуаров звезда сцены выбрала коричневую сумочку Louis Vuitton в форме полумесяца и массивные очки.

Темные длинные волосы беременной знаменитости были распущены.

Рианна Фото: Getty Images

35-летняя Рири и американский рэпер A$AP Rocky воспитывают общего наследника, которому в мае 2023 исполнится год. В феврале этого же года стало известно о второй беременности певицы барбадосского происхождения.

Рианна

Об отношениях пары музыкантов стало известно в начале 2021. Однако пока они еще не заключили официальный брак. Ранее сообщалось, что они сделают это при первом удобном случае после рождения сына, впрочем, Рири уже беременна вторым наследником.

Напомним, Рианна и ее почти годовалый сын примерили идеальные парные образы.

Также Фокус писал о свидании Рианны и ее бойфренда в столице Франции.