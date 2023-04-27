Вагітна Ріанна показала ідеальний образ для прохолодної весни (фото)

Артистка барбадоського походження очікує на народження свого другого спадкоємця.

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35-річна американська співачка Ріанна продемонструвала ідеальний образ для вагітних на прохолодну весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Напередодні молода мама, яка очікує на народження другої дитини, прибула до готелю в Нью-Йорку.

Для комфорту вона була одягнена у коричневу кофту вільного крою на блискавці. Рірі поєднала образ із мішкуватими синіми джинсами для вагітних, а доповнила свій весняний ансамбль яскравими білими кросівками.

З аксесуарів зірка сцени обрала коричневу сумочку Louis Vuitton у формі півмісяця і масивні сонцезахисні окуляри.

Темне довге волосся вагітної знаменитості було розпущене.

Ріанна Фото: Getty Images

35-річна Рірі та американський репер A$AP Rocky виховують спільного спадкоємця, якому у травні 2023 виповниться рік. У лютому цього ж року стало відомо про другу вагітність співачки барбадоського походження.

Ріанна

Про стосунки пари музикантів стало відомо на початку 2021 року. Проте наразі вони ще не уклали офіційний шлюб. Раніше повідомлялося, що вони зроблять це за першої ж нагоди після народження сина, втім, Рірі вже вагітна другим спадкоємцем.

Нагадаємо, Ріанна та її майже однорічний син приміряли ідеальні парні образи.

Також Фокус писав про побачення Ріанни та її бойфренда у столиці Франції.