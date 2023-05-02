Вагітна Ріанна зʼявилася на Met Gala 2023 у весільній сукні (фото)

Артистка барбадоського походження та її наречений A$AP Rocky на дві години запізнилися на офіційний захід.

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35-річна американська співачка Ріанна перетворилася на наречену від кутюр, коли вона прибула на Met Gala 2023 з двогодинним запізненням разом з бойфрендом A$AP Rocky у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Вагітна знаменитість вийшла на новий рівень "модного запізнення", продемонструвавши шоу на безлюдній червоній доріжці в Метрополітен-музеї.

Весільна сукня зірки мала ефектний широкий шлейф і вишуканий головний убір, прикрашений трояндами, з пухкими квітами, які прикрашали головний убір і тіло зірки, коли вона позувала фотографам заходу.

Ріанна Фото: Getty Images

Потім зірка сцени скинула свій головний убір, а її сукня розгорнулася в ще довший шлейф та підкреслювала округлений живіт.

Вона додала блиску за допомогою діамантового кольє та червоної губної помади. З аксесуарів Рірі також додала темні окуляри, химерно прикрашені великими накладними віями.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Бойфренд співачки виглядав шикарно в білій сорочці, чорній краватці та піджаку, одягнувши кілт поверх джинсів, що нагадувало один з культових образів Карла Лагерфельда, адже цього року тема балу – "Карл Лагерфельд: Лінія краси".

Покійний німецький дизайнер був багаторічним креативним директором Chanel. Він помер у віці 85 років у 2019 році.

Нагадаємо, вагітна вдруге Ріанна приміряла пухнастий образ Chanel з колекції 1994 року.

Також Фокус писав про ідеальний образ для прохолодної весни від Ріанни.