Дженнифер Лопес продемонстрировала полностью леопардовый образ

Знаменитая актриса активно ходит на телешоу, чтобы продвигать свой новый фильм.

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес была замечена в стильном образе в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

Суперзвезда, которая продвигает свой новый фильм "Мать", выбрала для выхода леопардовое мини-платье Valentino с бахромой на рукавах с подходящими блестящими леггинсами и туфли с леопардовым принтом. Актриса завершила образ парой больших солнцезащитных очков, золотыми серьгами и сумочкой Valentino.

В будущем фильме Netflix Джей Ло играет убийцу, решившую сделать все, чтобы ее маленькая дочь была в безопасности.

Официальный логлайн фильма гласит: "Смертельная женщина-убийца выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад, находясь в бегах от опасных мужчин".

Дженнифер Лопес не первая, кто предпочел леопардовый наряд от Valentino. В январе Энн Хэтэуэй посетила показ Valentino Haute Couture в рамках Недели моды в Париже, появившись на ковровой дорожке в отрясающем мини-платье с леопардовым принтом от роскошного модного дома. Под него она надела леггинсы с таким же принтом и туфли с аналогичным рисунком.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек рассказал о вещи, которую Джей Ло хотела бы изменить в нем.