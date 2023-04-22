Бен Аффлек рассказал о вещи, которую Джей Ло хотела бы изменить в нем

Бен Аффлек посмотрел на себя глазами супруги Дженнифер Лопес.

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В то время как жена актера, 53-летняя Дженнифер Лопес, "никогда не говорила", что бы она изменила в нем, если бы у нее была такая возможность, 50-летний Аффлек сказал Дрю Бэрримор в пятничном выпуске ее ток-шоу, что у него есть предположение.

"Вероятно, она хотела бы культивировать краткость в том, как я говорю, — сказал Аффлек. — Я не знаю, заметили ли вы, но я продолжаю и продолжаю. Я говорю кругами. Она никогда не говорила мне этого, но я так думаю".

Несмотря на то, что он сам признался в излишней речи, есть один языковой навык, который Аффлек действительно может разделить со своей женой: способность говорить на идеальном испанском языке.

После того, как он недавно поговорил с испанской радиостанцией La Cadena SER о своем новом фильме Air, видео, на котором он говорит по-испански, стало вирусным.

"Не знал, что Бен может говорить по-испански. Молодец!" — говорится в одном комментарии под видео, а другой пользователь спросил: "Ух ты, мы можем услышать больше Бена, говорящего по-испански?"

Другие шутили, что его навыки могут даже соперничать с навыками Лопес, которая также свободно говорит на языке и имеет латинские корни, поскольку ее родители оба родились в Пуэрто-Рико.

Напомним, оскароносный Аффлек, активно рекламирующий свой фильм "Air", признался, что во время работы над картиной его возлюбленная повлияла на сценарий и помогла ему лучше понять, как работает мода.

Также Фокус писал, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поужинали с тремя детьми.