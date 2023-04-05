Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поужинали с тремя детьми

Звездная пара наслаждалась отдыхом на Восточном побережье.

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53-летняя Дженнифер Лопес и 50-летний Бен Аффлек устроили семейный ужин со своими детьми в баре Enza в отеле Charles в Кембридже, штат Массачусетс, откуда родом голливудский актер. Об этом пишет PageSix.

Сообщается, что со звездной парой присутствовали близнецы Лопес от союза с Марком Энтони — 15-летние Эмме и Макс — а также 14-летняя дочь Аффлека Серафина.

Очевидец сказал, что двое других детей Бена, 17-летняя Вайолет и 11-летний Сэмюэл, не были замечены в итальянском ресторане, а дети, которых видели, "вели себя очень хорошо". Он также сказал, что вся семья "много улыбалась" во время ужина, а еда, которую они заказали, включала фокаччу и пару разных паст. Однако Лопес, известная своим подтянутым телосложением, предпочла стейк.

"Они были очень щедры, — рассказал источник. — Они казались очень счастливыми и все были очень милы по отношению к персоналу и другим гостям".

Последняя прогулка Дженнифер и Бена в Массачусетсе со своими детьми состоялась всего через несколько дней после того, как последний был сфотографирован, проводя время со своей приемной дочерью Эмме. Эти двое были замечены прогуливающимися рядом друг с другом с бумажными пакетами в Санта-Монике, и выглядели очень счастливыми. Для апрельской прогулки они выбрали повседневную одежду. На Бене было черный бомбер поверх черного худи и темные джинсы с кроссовками, а Эмме была одета в белую толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Бен Аффлек и Эмме

Напомним, Бен Аффлек был замечен на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о выходе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на красную дорожку.