Дженніфер Лопес та Бен Аффлек повечеряли з трьома дітьми

Зіркова пара насолоджувалася відпочинком на Східному узбережжі.

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53-річна Дженніфер Лопес та 50-річний Бен Аффлек влаштували сімейну вечерю зі своїми дітьми в барі Enza в готелі Charles у Кембриджі, штат Массачусетс, звідки родом голлівудський актор. Про це пише PageSix.

Повідомляється, що із зірковою парою були близнюки Лопес від союзу з Марком Ентоні — 15-річні Емме та Макс — а також 14-річна дочка Аффлека Серафіна.

Очевидець сказав, що двоє інших дітей Бена, 17-річна Вайолет та 11-річний Семюел, не були помічені в італійському ресторані, а діти, яких бачили, "поводилися дуже добре". Він також сказав, що вся родина "багато посміхалася" під час вечері, а їжа, яку вони замовили, включала фокаччу та пару різних паст. Однак Лопес, відома своєю підтягнутою статурою, віддала перевагу стейку.

"Вони були дуже щедрі, — розповіло джерело. — Вони здавалися дуже щасливими і всі були дуже милі по відношенню до персоналу та інших гостей".

Остання прогулянка Дженніфер і Бена в Массачусетсі зі своїми дітьми відбулася лише через кілька днів після того, як останній був сфотографований, проводячи час зі своєю прийомною дочкою Емме. Ці двоє були помічені прогулянками поруч з паперовими пакетами в Санта-Моніці, і виглядали дуже щасливими. Для квітневої прогулянки вони обрали повсякденний одяг. На Бені був чорний бомбер поверх чорної худорлявості і темні джинси з кросівками, а Емме була одягнена в білу толстовку з капюшоном, сині джинси та кросівки.

Бен Аффлек та Емме

Нагадаємо, Бен Аффлек був помічений на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про вихід Бена Аффлека та Дженніфер Лопес на червону доріжку.