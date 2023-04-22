Бен Аффлек розповів про річ, яку Джей Ло хотіла б змінити в ньому

Бен Аффлек глянув на себе очима дружини Дженніфер Лопес.

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У той час як дружина актора, 53-річна Дженніфер Лопес, "ніколи не говорила", щоб вона змінила в ньому, якби у неї була така можливість, 50-річний Аффлек сказав Дрю Беррімор у п'ятничному випуску її ток-шоу, що він має припущення.

"Ймовірно, вона хотіла б культивувати стислість у тому, як я говорю, — сказав Аффлек. — Я не знаю, чи ви помітили, але я продовжую і продовжую. Я говорю колами. Вона ніколи не говорила мені цього, але я так думаю" .

Незважаючи на те, що він сам зізнався у зайвій мові, є одна мовна навичка, яку Аффлек справді може розділити зі своєю дружиною: здатність говорити ідеальною іспанською мовою.

Після того, як він нещодавно поговорив з іспанською радіостанцією La Cadena SER про свій новий фільм Air, відео, на якому він говорить іспанською, стало вірусним.

"Не знав, що Бен може говорити іспанською. Молодець!" — говориться в одному коментарі під відео, а інший користувач запитав: "Ух ти, ми можемо почути більше Бена, який говорить іспанською?"

Інші жартували, що його навички можуть навіть змагатися з навичками Лопес, яка також вільно розмовляє мовою і має латинське коріння, оскільки її батьки народилися в Пуерто-Ріко.

Нагадаємо, оскароносний Аффлек, який активно рекламує свій фільм "Air", зізнався, що під час роботи над картиною його кохана вплинула на сценарій і допомогла йому краще зрозуміти, як працює мода.

Також Фокус писав, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек повечеряли з трьома дітьми.