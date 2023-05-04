Кайли Дженнер посетила вечеринку вместе с 5-летней дочкой (фото)

Кайли Дженнер и Сторми в эффектных образах посетили вечеринку Жана Поля Готье.

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер и ее старший ребенок были сфотографированы вместе, выходя из отеля Ritz-Carlton. Мама и дочка держались за руки, а их образы сочетались. Об этом пишет PageSix.

Основательница Kylie Cosmetics была одета в прозрачное платье миди телесного цвета с принтом в виде роз, которое она надела поверх бюстгальтера телесного цвета, корсета и корректирующего белья. Сторми выглядела мило в красочном полупрозрачном топе и сочетающихся леггинсах.

Кайли Дженнер и Сторми Фото: Getty Images

"Она девушка в формате jpg", — подписала Дженнер серию снимков в своем Instagram.

Кайли Дженнер и Сторми Фото: Instagram kyliejenner

Напомним, недавно стало известно, что Кайли Дженнер начала встречаться со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе. На данный момент они ведут себя непринужденно. По словам инсайдеров, между ними несерьезные отношения, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет.

"Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли", — сказал источник.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер рассказала, хочет ли еще детей.