Кейт Миддлтон в роскошном красно-белом ансамбле проехалась в метро

Супруги проинспектировали подготовку развлекательных заведений к встрече многочисленных туристов и горожан, которые приедут на коронацию Чарльза III.

Принц и принцесса Уэльские посетили паб Dog & Duck в Сохо, куда приехали на метро. Там они пообщались с сотрудниками и завсегдатаями накануне коронации Чарльза III, пишет Hello. Также пара встретилась и с другими представителями предприятий гостеприимства и отдыха в этом престижном районе Лондона.

Сев на станции "Элизабет Лайн", они доехали до станции "Тоттенхэм-Корт-роуд".

Принцесса Уэльская Фото: Getty

Принцесса выглядела, как всегда, безупречно, выбрав для визита ярко-красное пальто от Eponine London поверх белого платья на пуговицах от Suzannah Pleated. Образ она дополнила маленькой белой сумочкой Mulberry Amberley и такого же цвета туфлями от Glanvito Rossi. Волосы Кейт были распущены, а на лицо нанесен легкий макияж. В ушах будущей королевы красовались элегантные жемчужные сережки от Cha Cha Earings.

Принц Уильям выбрал темные брюки, коричневый пиджак и замшевые ботинки.

Паб Dog & Duck является частью группы Nicholson's, которая владеет несколькими подобными заведениями по всей Великобритании и в этом году отмечает свое 150-летие. В выходные после коронации в пабах пройдет ряд праздничных мероприятий.

Накануне пара была замечена на репетиции коронации в Вестминстерском аббатстве со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К ним присоединились король, королева-консорт и ее внуки, а также королевская принцесса.

Ожидается, что Уильям и Кейт будут среди членов королевской семьи, которые примут участие в торжественном приеме в Букингемском дворце с членами иностранных королевских семей вечером 5 мая.

Ранее Фокус писал о самых эффектных появлениях Кейт Миддлтон на королевских мероприятиях.