Приянка Чопра в нежно-голубом платье с огромным бантом на показе своего фильма

Чопра играет главную роль в грядущей романтической комедии "Снова любовь".

40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра привлекла к себе внимание, появившись на специальном показе фильма в Нью-Йорке в роскошном наряде. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая "Мисс мира", которая недавно рассказала о своей неудачной ринопластике, выбрала для светского мероприятия нежно-голубой комплект от от бренда Nina Ricci, состоящий из топа с открытыми плечами и зауженной юбки, расклешенной от колен. Изюминкой ее образа стал массивный бант на спине, который переходил в длинный шлейф. Нежное колье-чокер и золотые серьги-кольца от Bulgari дополняли изысканный ансамбль Приянки. Она сделала легкий макияж с розовой помадой, а волосы оставила прямыми.

Вместе с ней на вечер пришел муж, 30-летний вокалист Jonas Brother Ник Джонас. Он был в черном костюме в тонкую полоску и лакированных туфлях.

Напомним, Чопра призналась, что ее муж идеально подходит ей. Бывшая звезда Болливуда даже подробно рассказала о том, "насколько он прекрасен".

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала Приянка Чопра.