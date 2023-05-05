Хайди Клум обвинили в монетизации материнства из-за фотосессии в нижнем белье с дочерью

Колумнистка Саманта Брик считает, что влиятельные в мире моды матери пытаются освежить интерес к себе с помощью красоты и молодости своих дочерей.

Очередная рекламная кампания итальянского бельевого бренда Intimissimi с участием 49-летней немецкой супермодели Хайди Клум и ее 18-летней дочери Лени не на шутку возмутила колумнистку Daily Mail Саманту Брик, которая в новой колонке для таблоида обвинила Хайди в "монетизации материнства" и в том, что она потеряла "материнский компас".

По ее словам, желанием заработать на своем ребенке Клум переплюнула даже таких акул как Кэти Прайс и даже Кардашьян.

"Ведущая America's Got Talent еще раз задрала свои с*ськи и задницу в дорогом нижнем белье итальянского гиганта Intimissimi. И снова она необъяснимым образом показала свою дочь-подростка в том же лифчике и трусиках. Мои глаза! О чем думали гуру рекламы, стоящие за этой кампанией? Если у вас не было лоботомии, держу пари, вы согласны со мной и молча называете это ужасным поведением. Но это, жаждущие социальных сетей, одержимые 2023 годом для вас. И в навязчивой погоне за подписчиками в Инстаграме – у Клум 10 миллионов, а у ее дочери – 1,7 миллиона – нет никаких ограничений, когда дело доходит до монетизации материнства", – пишет Саманта.

Она подчеркнула, что Хайди, которая позировала с тортом между ногами, "явно потеряла контроль над моральным компасом своей мамочки".

"Потому что это говорит нам, потенциальным клиентам, не "покупайте эти красивые трусы", а, скорее, транслируемое сообщение вне бренда: "Знаменитости явно не заботятся о том, как они зарабатывают свои деньги". Если это включает в себя порку их собственной плоти вместе с плотью их детей? Без проблем!" Модели Victoria's Secret Хайди Клум, конечно же, не привыкать снимать свой наряд. Женщина десятилетиями практически жила в одном нижнем белье. Хорошо ей. Если она так хочет заработать, то ладно. Тем не менее, кажется, что Интернет соглашается со мной в том, что текущая кампания нижнего белья для матери и дочери, одним словом, жуткая", – не скрывает возмущения автор.

Брик подчеркивает, что при беглом взгляде на фото пользователи видят "язвимую и неуклюжую 18-летнюю девушку, одетую в нижнее белье, более подходящее для крепкого тела женщины средних лет".

Лени Клум Фото: Intimissimi

"Какого подростка беспокоят мягкие бюстгальтеры на косточках и сложно выглядящие блестящие кружевные трусики? Что касается Хайди? Она может подумать, что выглядит горячо, но она выглядит не как милфа".

Упреждая обвинения в зависти, Саманта отметила, что в данном случае Хайди занимается тем, что ей нравится, но не факт, что от этого же в восторге Лени.

Хайди Клум Фото: Intimissimi

"Матери, осознающие, что на плоти их дочерей можно заработать холодные деньги, были постоянным способом еще до того, как были сформированы термины "супермодель" и "влиятельный человек". Вспомните актрис Брук Шилдс и Джоди Фостер. Когда их матери думали, что Фостер в подростковом возрасте может выступать в роли проститутки, а 11-летняя Шилдс тоже может позировать топлес.

Неудивительно, что у них были сложные отношения с матерями во взрослом возрасте. Кто на земле может винить их? Матери должны оберегать, а не публично пропагандировать уязвимые физические формы своих дочерей", – категорична Брик

При этом автор отмечает, что Хайди – не единственная модель, которая использует красоту и внешность своей дочери, чтобы "зажечь свою угасающую карьеру". Среди них, по мнению Саманты, – Синди Кроуфорд, Джерри Холл и другие.

"Так много лиц заявили, что сожалеют об участии в рекламных кампаниях брендов нижнего белья, в которых они участвовали подростками. Кейт Мосс сказала Vanity Fair, что в подростковом возрасте ей было неудобно работать моделью. В интервью она размышляла о съемках Calvin Klein в 1992 году, в которых она снималась вместе с Марком Уолбергом, и сказала, что сожалеет об этом: "У меня был нервный срыв, когда мне было 17 или 18 лет, когда мне пришлось пойти работать с Марком Марком и Хербом Ритцем". Келли Брук ничем не отличается. О съемках в белье она размышляла: "Конечно, я оглядываюсь назад и думаю, что в этом было что-то такое… Я была очень молода", – цитирует Брик.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум позировала на Пасху топлес.