Актер Том Хэнкс отметил 35-летие брака поездкой в Испанию

Том Хэнкс и Рита Уилсон завоевали звание одной из самых крепких пар Голливуда.

66-летние американский актер Том Хэнкс и его жена, актриса и певица Рита Уилсон, отправились на экскурсию в Барселону в рамках празднования 35-летия со дня свадьбы, пишет Daily Mail.

Пара, брак которой считается одним из самых долговечных и крепких в Голливуде, отдыхает в Испании, где, среди прочего, любуется самыми известными туристическими достопримечательностями.

Во время обзорной экскурсии по городу актер был одет в белую футболку, заправленную в элегантные черные брюки, и в стильную серую шляпу-федору. Глаза он спрятал за солнцезащитными очками, а через плечо у него виднелся свитер на молнии.

Его жена-сверстница выглядела непринужденно и стильно в кремовом блейзере, льняных брюках и шляпе такого же цвета. Образ дополняли распущенные волосы и шелковый шейный платок.

Супруги были в восторге от видов храма Святого Семейства, а затем отправились на ужин.

Годовщину свадьбы Том и Рита отметили в воскресенье, 30 апреля. Они посидели на внутреннем дворике у себя дома с тортом. На снимке Хэнкс с любовью смотрит на свою жену.

"35 лет брака. 30 апреля 1988 года. Любовь – это все", – подписала снимок актриса.

Пара впервые встретилась, когда Рита снималась в эпизоде телевизионного ситкома "Закадычные друзья". На тот момент Том был женат. Спустя несколько лет они встретились снова: Рита играла девушку Тома в фильме "Добровольцы" 1985 года.

После развода в 1987 году Том начал встречаться с Уиллсон, а через год они поженились.

Свадьба Тома и Риты

От первого брака у Тома есть сын Колин (45 лет) и дочь Элизабет (40 лет). Рита родила ему сыновей Честера и Трумэна, которым сейчас 32 года и 27 лет соответственно.

Ранее Фокус писал, что Том Хэнкс, снявшийся в картине "Человек по имени Отто", пришел на премьеру с котом на руках.