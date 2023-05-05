Скандальный "остров педофилов" Джеффри Эпштейна превратят в роскошный курорт

Остров Эпштейна купил инвестор и предприниматель Стивен Декофф. Остров с имением Эпштейна и остров рядом обошелся инвестору в 60 миллионов долларов.

Джеффри Эпштейн "прославился" не только как друг президентов, миллионеров и британского принца Эндрю, но и как обвиняемый по делу об изнасилованиях несовершеннолетних на его секс-вечеринках. 10 августа 2019 года Джеффри покончил с собой в тюремной камере. А его имущество пошло с молотка. Его печально известный "Остров педофилов", где он устраивал вечеринки, купил инвестор и предприниматель Стивен Декофф, который планирует превратить его в пятизвездочный курорт. Об этом пишет Daily Mail.

Острова Литтл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс входят в состав Виргинских островов США. Эпштейн купил меньший остров в 1998 году за 7,5 миллиона долларов, а остров рядом – в 2016 году за 22,5 миллиона долларов.

Имение Джеффри Эпштейна на его острове Фото: tripadvisor.ru

Сейчас за оба острова запрашивали 125 миллионов долларов, но Декофф выкупил их в полцены. Отель он хочет открыть к 2025 году.

Но критики сомневаются, что будет много желающих среди богатых туристов, чтобы отдыхать на курорте с настолько плохой репутацией.

После покупки острова Эпштейн привез туда 200 рабочих, которые построили каменный особняк, два гостевых дома, вертолетную площадку и причудливое сооружение с золотым куполом, напоминающее храм. Также там есть отдельные дома для прислуги и музыкальная комната. Именно здесь Эпштейн устраивал свои секс-вечеринки и оргии. О чем стало известно во время многочисленных судов. В прессе остров Эпштейна называли "островом педофилов", так как многие из девушек на вечеринках были несовершеннолетними.

Сейчас острова закрыты для посещения. Но он привлек любителей острых ощущений, которые проникли туда тайно.

Таинственный храм на острове Фото: tripadvisor.ru

Люк Рудковски из We Are Change и Джефф Бервик смогли попасть на остров и исследовать офис Эпштейна, несколько подземелий и подобраться достаточно близко к загадочному "храму".

Рудковски исследовал несколько подземных сооружений, в том числе одно, в котором, по-видимому, находился генератор. А вот сеть подземных туннелей, о которых писали СМИ, обнаружить не удалось.

Служащие также сообщали об огромном душе на 10 человек, где стены были увешаны фотографиями обнаженных женщин. И о том, что Эпштейн десять раз переделывал свою спальню.

Имение Джеффри Эпштейна Фото: tripadvisor.ru

Ранее журналистам удалось проникнуть на борт самолета Джеффри Эпштейна, который в СМИ прозвали "Лолита Экспресс". На борту самолета были оборудованы гостиная, обитая алым бархатом и спальня с двуспальной кроватью.