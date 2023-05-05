Кейт Миддлтон показала идеальный черно-белый образ на торжественном обеде перед коронацией

Принцесса Уэльская выбрала сдержанный ансамбль, подчеркивающий ее высокий статус в королевской семье.

Накануне коронации Чарльз III и королева Камилла, а также старшие члены семьи монарха устроили обед в Букингемском дворце, на который пригласили генерал-губернаторов и премьер-министров королевства, пишет Hello. Среди других гостей обеда были первая леди США Джилл Байден, которая представляла своего мужа, президента Джо Байдена, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Принцесса Уэльская, выбрала для обеда для приема сдержанный, но очень элегантный черно-белый ансамбль. Будущая королева Великобритании надела белое платье платье с длинными рукавами с черными деталями и поясом, подчеркивающее ее фигуру. Наряд она дополнила черными туфлями на остроконечном каблуке и такого же цвета клатчем. В качестве аксессуаров принцесса Уэльская надела серьги-подвески с бахрейнским жемчугом, в которых была на похоронах принца Филиппа и королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская беседует с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом Фото: Getty

Ее супруг, принц Уильям, нарядился в элегантный черный костюм с белой рубашкой и галстуком.

Кроме Кейт и принца Уильяма, на приеме также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, королевская принцесса и вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

5 мая вечером торжества по случаю предстоящей коронации продолжатся специальным приемом, на который будут приглашены куда больше гостей.

Как известно, коронация короля Чарльза III будет менее масштабной по сравнению с 1953 годом, однако на нее приглашена почти вся королевская семья.

Окончательный список гостей составляет более 2200 человек.

6 мая Камилла официально станет "королевой Камиллой", поскольку Ламбетский дворец опубликовал уведомление о том, что 3 мая 2023 года король Чарльз издал королевский ордер, в котором говорится, что с самого дня коронации Ее Величество должна называться королевой Камиллой в молитвах, произнесенных за или со ссылкой на к королевской семье.

Ранее Фокус писал, что неизвестные решили испортить королю настроение перед церемонией и выкосили на газоне в Бате огромный половой орган.