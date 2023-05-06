Елена Зеленская встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон и Джилл Байден (фото)

Первая леди Украины не впервые посещает Букингемский дворец. Она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II, а ранее вместе с мужем встречалась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Вечером 5 мая, накануне коронации, король Чарльз III и королева Камилла устроили прием для представителей королевских семей мира, глав государств и высокопоставленных чиновников из 203 стран. Среди присутствующих была и первая леди Украины Елена Зеленская.

Жена украинского президента появилась на мероприятии в элегантном черном платье с воротником-стойкой и поясом. Образ она дополнила золотой цветочной брошью, серьгами-пуссетами и бежевыми туфлями на шпильке. Кстати, эту брошь, которая называется "Полынь, Евшан-Зелье", специально к поездке первой леди на коронацию создал известный украинский дизайнер Руслан Багинский.

Во время приема Елена пообщалась с первой леди США Джилл Байден и принцессой Уэльской Кэтрин, поделившись затем снимком с ними на своей официальной странице в Instagram. В кадре Кейт Миддлтон позирует в роскошном синем платье, а жена Байдена выбрала черное платье с крупным цветочным принтом.

"Имела честь пообщаться с принцессой Уэльской и первой леди США Джилл Байден на официальном приеме по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ. Настоящее удовольствие – встретиться с этими изысканными леди, имеющими открытое сердце и большими друзьями Украині", – подписала снимок Елена.

Аналогичное фото появилось и на официальной странице принца и принцессы Уэльских.

"Приятно видеть @flotus и @olenazelenska_official этим вечером 🇺🇸🇺🇦", – говорится в подписи.

Последний раз Елена Зеленская встречалась с Кейт Миддлтон в сентябре 2022 года, когда приезжала на похороны Елизаветы II.

Среди других гостей в Букингемском дворце были принц Монако Альберт и принцесса Шарлен, наследный принц Дании Фредерик и наследная принцесса Мария, король Испании Филипп и королева Летиция и многие другие.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз III устроил торжественный обед для премьер-министров и генерал-губернаторов стран Содружества, на котором также присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям.