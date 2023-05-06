Кейт Миддлтон появилась на предкоронационном приеме в роскошном синем ансамбле

Кэтрин выбирает наряды с отсылкой на цвета британского флага.

В последний вечер перед коронацией король Чарльз III и королева Камилла собрали в Букингемском дворце высокопоставленных гостей из 203 стран, начиная от представителей королевских семей и заканчивая главами государств и премьер-министрами. Вместе с монархом их встречали принц и принцесса Уэльские, и Кэтрин была неотразима, выбрав ансамбль поистине королевского цвета.

На прием Кейт надела элегантное платье ярко-синего цвета от Self Portrait с драпированным вырезом, а образ дополнила серьгами с бриллиантами и сапфировой бахромой королевы-матери, клатчем Jenny Packham и туфлями Aquazzura.

Отметим, что в предкоронационные дни гардероб Кэтрин состоит из вещей цвета британского флага: белого, красного и синего, что отражает патриотизм королевской особы.

Кэтрин в этот раз поэкспериментировала и с прической. Она дебютировала с глубоким пробором, заправленным за ухо, и мягкими, упругими кудрями.

Макияж принцессы традиционно был минималистичным с акцентом на глаза.

Ранее Кейт появилась в Сохо в роскошном красно-белом наряде, а на обед в Букингемском дворце пришла в белом платье с черными деталями.

Коронация Чарльза III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. На нее приглашены около 2300 гостей, в том числе первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним, Фокус писал, где и когда смотреть коронацию Чарльза III.