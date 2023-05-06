Принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации дедушки (фото)

Их старший брат, принц Джордж, стал самым молодым пажом события.

Принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации своего дедушки Чарльза ІІІ. Об этом пишет People.

Когда в Вестминстерском аббатстве началась коронационная служба 74-летнего британского монарха, принцессу Шарлотту заметили, как она держала за руку своего младшего брата принца Луи, когда они шли на свои места позади родителей, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта была одета в мини-версию цветочного головного убора своей мамы принцессы Уэльской. Ни одно королевское лицо не носило тиары или короны на сегодняшнем мероприятии, в отличие от предыдущих коронаций в британской истории. Шарлотта, как и Кейт, одета в образ Alexander McQueen.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Их старший брат, принц Джордж, прибыл отдельно, поскольку он является одним из восьми почетных пажей церемонии. Он самый молодой паж уважения — все остальные мальчики на несколько лет старше его. Однако он единственный родственник короля Чарльза, почетного пажа.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на коронации Чарльза ІІІ в невероятном образе.

Также Фокус писал об образе восьмилетней принеси Шарлотты на коронации дедушки.