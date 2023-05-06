Чарльз III нарушил королевские традиции, выбрав современный наряд на коронацию

74-летний Чарльз ІІІ официально стал королем Великобритании.

Чарльз III нарушил королевские традиции, выбрав современный наряд для коронации. Об этом пишет Page Six.

Новоиспеченный британский монарх прибыл в Вестминстерское аббатство с королевой Камиллой на церемонию сегодняшней коронации в современном образе, отказавшись от традиционного королевского наряда.

74-летний Чарльз решил не носить шелковые чулки и бриджи, обычно надеваемые на коронациях. Королевский инсайдер сказал, что монарх считал их "слишком устаревшим".

Также он решил не носить полную военную форму. Вместо этого монарх был одет в винтажную мантию государства, темно-красную коронационную тунику и кремовую шелковую рубашку с брюками Королевского флота.

Коронация Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Его туника, вдохновленная похожими моделями, которые носили короли Георг V и король Георг VI на собственных коронациях, была изготовлена Ede и Ravenscroft.

Белая рубашка Turnbull & Asser, также вдохновленная королями Георгом V и королем Георгом VI, имеет вышитые дубовые листья и желуди на воротниках и манжетах.

Тем временем штаны короля являются частью его обычного наряда и регулярно носятся как часть полного церемониального фрака Королевского флота Его Величества.

Коронация Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, 74-летний Чарльз ІІІ официально стал королем Великобритании.

Также Фокус писал об особом украшении королевы Камиллы на коронации.