Кейт Миддлтон нарушила королевскую традицию на коронации Чарльза III
Образ принцессы Уэльской был продуман до мелочей, но все же свою изюминку она в него внесла.
41-летняя принцесса Уэльская своим появлением на коронации Чарльза III смогла затмить даже саму королеву Камиллу, а пользователи уже в шутку говорят о том, что она показала, кто достоин короны. Кроме того, обозреватели заметили, что Кэтрин нарушила королевскую традицию, подбирая образ для торжественной церемонии.
Принцесса Уэльская выглядела сияющей в ослепительном платье от Alexander McQueen цвета слоновой кости с символической вышивкой серебряной вышивкой с изображением роз, чертополоха, нарциссов и трилистников, представляющих каждую из четырех наций. Ее голову венчал головной убор в виде венка от Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными элементами, хрусталем и серебряной нитью с трехмерной вышивкой листьев.
Выбор украшения на голову удивил королевских поклонников и журналистов, поскольку традиционно на подобные мероприятия женщины королевской семьи надевают тиару с бриллиантами. Однако Кейт отступила от этого правила и почтила нового короля украшением из цветов в знак признания его любви к природе.
Она также почтила память покойной принцессы Дианы, надев любимые серьги свекрови от Collingwood Jewellers с жемчугом и бриллиантами.
Ранее Фокус писал, что принцесса Шарлотта приехала на коронацию в таком же наряде, как у ее матери.