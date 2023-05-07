7 мая 2023 года: преподобной Елисаветы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя готовить блюда из муки и приглашать в дом чужих людей.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Елисаветы. Преподобная Елисавета родилась в благочестивой христианской семье и уже в юном возрасте была отправлена своими родителями в монастырь. Там она вела строгую аскетическую жизнь: непрестанно молилась, постилась и усердно трудилась. Она носила старые одежды и сражалась с мирскими соблазнами. Именно благодаря этому Елисавету избрали настоятельницей. Она занималась обучением женщин, благотворительностью, оказывая помощь сиротам и нищим. Уже при жизни ей был дан дар чудотворения и прозорливости.

Что нельзя делать 7 мая:

готовить блюда из муки;

приглашать в дом чужих людей;

ругаться и злословить.

Народные приметы и поверья:

низкие тучи к сильной грозе и ветру;

много комаров — будет урожай овса;

льет дождь — еще нельзя сеять рожь;

если увидели стаю птиц — на удачу.

День ангела празднуют:

Алексей, Валентин, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Регина.

Также в этот день: