7 мая 2023 года: преподобной Елисаветы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя готовить блюда из муки и приглашать в дом чужих людей.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Елисаветы. Преподобная Елисавета родилась в благочестивой христианской семье и уже в юном возрасте была отправлена своими родителями в монастырь. Там она вела строгую аскетическую жизнь: непрестанно молилась, постилась и усердно трудилась. Она носила старые одежды и сражалась с мирскими соблазнами. Именно благодаря этому Елисавету избрали настоятельницей. Она занималась обучением женщин, благотворительностью, оказывая помощь сиротам и нищим. Уже при жизни ей был дан дар чудотворения и прозорливости.
Что нельзя делать 7 мая:
- готовить блюда из муки;
- приглашать в дом чужих людей;
- ругаться и злословить.
Народные приметы и поверья:
- низкие тучи к сильной грозе и ветру;
- много комаров — будет урожай овса;
- льет дождь — еще нельзя сеять рожь;
- если увидели стаю птиц — на удачу.
День ангела празднуют:
Алексей, Валентин, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Регина.
Также в этот день:
- 1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересек Ла-Манш на воздушном шаре;
- 1887 год – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде (проехал 21726 км и был в пути более трех лет);
- 1945 год — в Реймсе подписали акт о безусловной капитуляции Германии;
- 1946 год — в Токио основана компания "Sony";
- 1996 год — на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";
- 2016 год — в Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.