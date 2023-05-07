7 травня 2023 року: преподобної Єлисавети – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна готувати страви з борошна та запрошувати до будинку чужих людей.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Єлисавети. Преподобна Єлисавета народилася у благочестивій християнській сім'ї і вже в юному віці батьки відправили її до монастиря. Там вона вела суворе аскетичне життя: безперестанку молилася, постувала і старанно працювала. Вона носила старий одяг і боролася зі світськими спокусами. Саме завдяки цьому Єлисавету обрали настоятелькою. Вона займалася навчанням жінок, благодійністю, надаючи допомогу сиротам та жебракам. Вже за життя їй було дано дар чудотворення та прозорливості.

Що не можна робити 7 травня:

готувати страви з борошна;

запрошувати до будинку чужих людей;

лаятися і лихословити.

Народні прикмети та повір'я:

низькі хмари до сильної грози та вітру;

багато комарів буде врожай вівса;

ллє дощ — ще не можна сіяти жито;

якщо побачили зграю птахів – на удачу.

День ангела святкують:

Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Хома, Регіна.

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