Больше, чем одежда. Принц Гарри появился на коронации Чарльза III в шикарном костюме от Dior

Над созданием костюма, который предназначался для посещения Вестминстерского аббатства, занимался креативный директор Dior Ким Джонс. Эксперты не исключают, что после эффектного появления Brand Sussex теперь может заключить сделку с французской компанией.

Принц Гарри 6 мая появился на коронации своего отца, короля Чарльза, в элегантном костюме-тройке. И оказалось, что он выбрал бренд Диор, а не английских портных, которые славятся именно своими мужскими костюмами. Модные эксперты уже назвали принца "бунтарем" и отметили, что это было заявление. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт моды Миранда Холдер говорит, что выбор французского модного дома является четким сигналом о том, что принц Гарри все "делает по-своему", и отмечает, что Brand Sussex теперь может заключить сделку с Диор.

Костюм принца Гарри создал креативный директор Dior Ким Джонс специально для его появления в Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Гарри и его жена Меган ранее носили различные наряды от Dior, что вызвало заявления о том, что они могут работать над партнерством с брендом.

Эксперт по бренду и культуре Ник Эде добавил, что теперь Сассексы больше не работают членами королевской семьи, так что они могут "заключить договоренность с одним из крупнейших домов моды в мире", и Dior "ухватился бы за шанс" поработать с ними.

На похоронах своей бабушки принц Гарри появился в военной форме, но на коронации он ограничился только наградами. И пришел в костюме тройке, который дополнил белоснежной рубашкой и жемчужно-серым галстуком.

Покойная мать Гарри, принцесса Диана, также была поклонницей Dior и носила их наряды за несколько месяцев до своей смерти в возрасте 36 лет, в том числе, как известно, на Met Gala в 1996 году.

Миранда Холдер также отметила, что большинство гостей на коронации поддержали лучшие британские бренды.

Так, наряды принцессы Шарлотты и ее матери были созданы в Alexander McQueen, костюмчик принца Луи пошили портные с знаменитой Сэвил-Роу.

Актриса Эмма Томпсон, которая также была на коронации, выбрала пальто с маками от любимого бренда Кейт Миддлтон Emilia Wickstead, и даже певица Кэти Перри была в костюме и украшениях от королевы британского панка Вивьен Вествуд.

На то, что принц Гарри и Меган Маркл могут начать сотрудничество с Dior указывает и тот факт, что модный дом в день коронации опубликовал в Instagram фотографию Гарри в костюме, написав: "Пошив подходит для королевской семьи. Dior имеет честь одеть принца Гарри, герцога Сассекского, для коронации короля Карла III по индивидуальному дизайну Кима Джонса".

Dior похвастались, что создали костюм принца Гарри

Принц Гарри также носил костюм Dior, когда выступал в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в июле 2022 года.

Затем модный дом опубликовал дополнительные фотографии костюма во время его изготовления, на которых были показаны "временные наметочные стежки и холст, формирующий лацканы".

Dior похвастались, что создали костюм принца Гарри

Напомним, сразу после коронации принц Гарри улетел обратно в США, пробыв в Великобритании чуть более суток. Известно, что он летел коммерческим рейсом British Airways и приземлился в Калифорнии около семи вечера. Стюардесса British Airways подтвердила, что Гарри был на борту, но отметила, что им не разрешено обсуждать детали его поездки.