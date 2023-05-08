Приянка Чопра рассказала, почему ее муж снялся в ее новом фильме "Снова любовь"

Премьера новой романтической комедии-драмы "Снова любовь" с Приянкой Чопра и Сэмом Хьюэном в главных ролях состоялась в пятницу в кинотеатрах США.

По мере того, как фанаты начинают впервые знакомиться с романтической комедией, они вскоре узнают, что реальный муж Чопры, Ник Джонас, играет эпизодическую роль в новом фильме.

В фильме "Снова любовь" Мира Рэй (Приянка Чопра) играет женщину, которая только что начала ходить на свидания после потери любимого человека. Но прежде чем она встретится с Робом Бернсом (Сэм Хьюэн), ей предстоит пережить одно из неудачных свиданий с персонажем, которого играет Ник Джонас.

В интервью Entertainment Weekly 40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра рассказала, что в сцене с неудачным свиданием актер должен был облизать ее лицо, но из-за продолжающейся пандемии COVID-19 во время съемок, этому актеру пришлось бы ждать в карантине, прежде чем сниматься.

"Они собирались выбрать случайного актера, которому в конечном итоге пришлось бы облизать мое лицо во время COVID, а это означало, что ему пришлось бы провести 14 дней в карантине и сидеть в номере отеля, просто ожидая, чтобы облизать мое лицо. Это было просто ужасно".

Бывшая "Мисс мира" объяснила, что ее муж был идеальным выбором для того, чтобы сыграть эту сцену, так как уже был с ней на карантине.

"Ник пришел помочь мне обустроиться, и у нашего режиссера Джима возникла блестящая идея. Он такой: "Как ты думаешь, Ник подумает об этом?" И я такая: "Да. Да, пожалуйста!" — вспоминает она.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

"Снова любовь" — это англоязычный римейк немецкого фильма 2016 года MS für Dich, который, в свою очередь, основан на романе Софи Крамер.

Напомним, Чопра призналась, что ее муж идеально подходит ей. Бывшая звезда Болливуда даже подробно рассказала о том, "насколько он прекрасен".

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое ранее продемонстрировала Приянка Чопра.