Ирина Шейк появилась на "Формуле-1" в трусах и прозрачном платье (фото)

Россиянка не боится эпатировать публику, выбирая одежду, которая демонстрирует ее подтянутую фигуру.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая много лет живет и работает в США с лучшими мировыми дизайнерами, снова сумела ошеломить публику и поклонников своим модным ансамблем. На чемпионате мира по кольцевым гонкам "Формула-1" в Майами россиянка появилась в белом топе, черных трусиках-бикини, поверх которых было надето совершенно прозрачное черное платье. Снимками она поделилась на своей странице в соцсети.

Ее образ завершали массивная цепочка, черные солнцезащитніе очки и темная бейсболка.

В качестве обуви Ирина выбрала черные туфли-лодочки в спортивном стиле и с открытой пяткой, которые надела с белыми носками Nike, а на плече у нее была сумочка.

Компанию Шейк составили модель Стелла Стеллой Максвелл и дизайнер Риккардо Тиши, с которыми она давно дружит. На Стелле тоже было длинное черное прозрачное платье из кружева, с плотными вставками на лифе.

В таком наряде Ирина чувствовала себя вполне комфортно, ловя взгляды зрителей и позируя фотографам. Компания рассматривала болиды, которые готовили к гонкам, и весело проводила время.

Супермодель любит эпатировать публику и примерять смелые наряды. Например, она вышла погулять с дочерью в коротких кожаных шортах, а на одно из мероприятий для вечернего ансамбля использовала обычную белую футболку, дополнив ее черными оперными перчатками.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк при всем ее вкусе и чувстве стиля оказалась в числе звезд, хуже всех одетых на Met Gala 2023.