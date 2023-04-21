Ирина Шейк в кожаных микрошортах вышла на прогулку с дочкой

По мнению Ирины, в том, что она выглядит так сексуально, имея ребенка, нет ничего зазорного.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк была замечена вездесущими папарацци, когда вышла со своей шестилетней дочерью Леей прогуляться по улицам Нью-Йорка. Не обратить внимания на молодую мать было невозможно, учитывая ее одежду, пишет Daily Mail.

Шейк надела черные короткие кожаные шортики, малиновый бомбер поверх черно-белой футболки с изображением Тупака Шакура и кожаные сапоги до колен. Образ завершали крупные серьги-кольца и солнцезащитные очки.

Девочка была в белой футболке с принтом и серых джинсах, а за спиной у нее виднелся светло-сиреневый рюкзак.

В одном из недавних интервью Ирина призналась, как относится к тому, что ее дочь в будущем увидит откровенные фото своей матери в соцсетях.

"Иногда я просыпаюсь, чувствую себя мило и думаю: "О, мне выложить эти фотографии в социальные сети?" Один голос говорит: "О, но люди скажут:" Ты мать". И я такая "Но что это значит?" Мой пример – Эмили Ратаковски. Она всегда сексуальна и женственна и любит свое тело. Может быть, я не так громко об этом говорю, но я полностью на одной волне с ней. Ты мать, но это не значит, что ты не можешь выйти на улицу в крошечной юбочке или выставить сексуальную фотографию", – рассказала она журналистам.

Также Шейк подчеркнула, что с появлением дочери стала любить себя еще больше.

"Моя дочь — это большая часть того, почему я начала любить себя еще больше. Она скажет: "Я так люблю папу. Я так люблю маму. Я люблю Нану. Я люблю бабулю" – которая моя мама. Затем она говорит: "И я действительно люблю себя". И я смотрю на свою дочь и думаю: "Вау, я не была такой в шесть лет". Самое главное – научить нашу дочь ценить внутренние качества больше, чем быть красивой снаружи. Мы учим нашу дочь тому, что самое главное – быть добрыми к людям. Каждый раз, когда мы отправляем ее в школу, мы говорим: "Просто помни о доброте и любви". Так что я думаю, что это и есть настоящая красота. Речь идет не о том, чтобы надевать маски, наносить макияж, расчесывать волосы, надевать красивую одежду. С TikTok, Instagram и социальными сетями моя дочь растет в другой среде, чем я, поэтому иногда это меня пугает", – разоткровенничалась супермодель, родившая ребенка от актера и режиссера Брэдли Купера.

Ранее Фокус писал, что Ирину заметили в компании Леонардо ДиКаприо. Они вместе наслаждались неоновым карнавалом Levi's в Термале, Калифорния.