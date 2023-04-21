Ірина Шейк у шкіряних мікрошортах вийшла на прогулянку з донькою

На думку Ірини, у тому, що вона виглядає так сексуально, маючи дитину, немає нічого поганого.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк була помічена всюдисущими папарацці, коли вийшла зі своєю шестирічною дочкою Леєю прогулятися вулицями Нью-Йорка. Не звернути увагу на молоду матір було неможливо з огляду на її одяг, пише Daily Mail.

Шейк надягла чорні короткі шкіряні шортики, малиновий бомбер, чорно-білу футболку із зображенням Тупака Шакура та шкіряні чоботи до колін. Образ завершували великі сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.

Дівчинка була у білій футболці з принтом та сірих джинсах, а за спиною у неї виднівся світло-бузковий рюкзак.

В нещодавньому інтерв'ю Ірина зізналася, як ставиться до того, що її дочка в майбутньому побачить відверті фото своєї матері в соцмережах.

"Іноді я прокидаюся, почуваюся мило і думаю: "О, мені викласти ці фотографії в соціальні мережі?" Один голос каже: "О, але люди скажуть: "Ти мати". І я така "Але що це означає?" Мій приклад – Емілі Ратаковські. Вона завжди сексуальна та жіночна і любить своє тіло. Можливо, я не так голосно про це говорю, але я повністю на одній хвилі з нею. Ти матір, але це не означає, що ти не можеш вийти на вулицю у крихітній спідничці чи виставити сексуальну фотографію", – розповіла вона журналістам.

Також Шейк наголосила, що з появою дочки почала любити себе ще більше.

"Моя дочка – це більша частина того, чому я почала любити себе ще більше. Вона скаже: "Я так люблю тата. Я так люблю маму. Я люблю Нану. Я люблю бабусю" – яка моя мама. Потім вона каже: "І я дійсно люблю себе". І я дивлюся на свою дочку і думаю: "Вау, я не була такою у шість років". Найголовніше — навчити нашу дочку цінувати внутрішні якості більше, ніж бути красивою зовні. Ми вчимо нашу дочку тому, що найголовніше – бути добрими до людей. Щоразу, коли ми відправляємо її до школи, ми говоримо: "Просто пам'ятай про доброту та любов". Тож я думаю, що це і є справжня краса. Йдеться не про те, щоб надягати маски, наносити макіяж, розчісувати волосся, надягати гарний одяг. З TikTok, Instagram і соціальними мережами моя дочка росте в іншому середовищі, ніж я, тому іноді це мене лякає", – зізналася супермодель, яка народила дитину від актора і режисера Бредлі Купера.

Раніше Фокус писав, що Ірину помітили в компанії Леонардо ДіКапріо. Вони разом насолоджувалися неоновим карнавалом Levi's у Термалі, Каліфорнія.