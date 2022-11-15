Ирина Шейк показала необычное применение базовой футболки в вечернем ансамбле

Ирина Шейк часто задает модные тренды.

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36-летняя российская супермодель Ирина Шейк посетила вечеринку Swarovski Holiday в отеле Mark в Нью-Йорке, появившись в довольно необычном образе.

Она надела облегающую длинную юбку черного цвета, белую базовую футболку и длинные черные перчатки. Образ завершали черные ботинки. В качестве аксессуара Ирина выбрала бриллиантовое колье.

Волосы супермодели были распущены и расчесаны на прямой пробор, а макияж состоял из слоя черной туши и матовой помады телесного цвета.

[ + – ] Ирина Шейк сочетала белую футболку с элегантной длинной юбкой Фото: Getty

Ирина позировала перед украшенным хрусталем щелкунчиком у входа в зал, украшенного имбирными пряниками.

На вечеринке Шейк была замечена в компании модели и актрисы Эмили Ратаковски. Последняя позже в сторис поделилась видео, где позирует рядом с Ириной.

Вечеринка, которую организовала австрийская ювелирная компания в отеле The Mark, удалась на славу. Сотрудники бренда превратили отель в единственную в своем роде страну чудес в стиле имбирных пряников. Пряничная часть входа была сделана из кристаллов Сваровски цвета ириски, а "крышу" украсили стекловолокном, покрытым хрустальной пылью.

Щелкунчики и сверкающие кристаллы привлекали внимание многочисленных гостей.

Нынешний креативный директор Swarovski Джованна Энгельберт рассказала о том, что вдохновило ее на праздничный рай:

"The Mark – это икона Нью-Йорка, и мы очень рады привнести в этот престижный отель представление Swarovski о праздничных радостях и чудесах. Для меня имбирные пряники вызывают детское удивление, вдохновляя мечтать, поэтому мне было очень приятно разработать опыт, который зажжет воображение людей в это волшебное время года".

Напомним, Ирина Шейк снова подогрела слухи о воссоединении с Брэдли Купером.