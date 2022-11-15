Ірина Шейк показала незвичайне застосування базової футболки у вечірньому ансамблі

Ірина Шейк часто задає модні тренди.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк відвідала вечірку Swarovski Holiday в готелі Mark у Нью-Йорку, з'явившись у досить незвичайному образі.

Вона одягла довгу спідницю чорного кольору, білу базову футболку і довгі чорні рукавички. Образ завершували чорні черевики. Як аксесуар Ірина обрала діамантове кольє.

Волосся супермоделі було розпущене та розчесане на прямий проділ, а макіяж складався із шару чорної туші та матової помади тілесного кольору.

[ + – ] Ірина Шейк поєднувала білу футболку з елегантною довгою спідницею Фото: татуировки

Ірина позувала перед прикрашеним кришталем лускунчиком біля входу до зали, прикрашеним імбирними пряниками.

На вечірці Шейк була помічена у компанії моделі й акторки Емілі Ратаковські. Остання пізніше у сторіс поділилася відео, де позує поруч з Іриною.

Вечірка, яку організувала австрійська ювелірна компанія у готелі The Mark, вдалася на славу. Співробітники бренду перетворили готель на єдину свого роду країну чудес у стилі імбирних пряників. Пряникова частина входу була зроблена з кристалів Сваровські кольору іриски, а "дах" прикрасили скловолокном, вкритим кришталевим пилом.

Лускунчики та блискучі кристали привертали увагу численних гостей.

Нинішній креативна директорка Swarovski Джованна Енгельберт розповіла про те, що надихнуло її на святковий рай.

"The Mark — це ікона Нью-Йорка, і ми дуже раді привнести в цей престижний готель уявлення Swarovski про святкові радощі та чудеса. Для мене імбирні пряники викликають дитяче здивування, надихаючи мріяти, тому мені було дуже приємно розробити досвід, який запалить уяву людей у цю чарівну пору року".

Нагадаємо, Ірина Шейк знову підігріла чутки про возз'єднання з Бредлі Купером.