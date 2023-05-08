В образах total black: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм сходили на свидание

Влюбленные, которые были замечены в похожих нарядах в Нью-Йорке в начале этой недели, прибыли на мероприятие рука об руку.

Звездные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц были замечены на свидании в образах total black. Пару, которая держалась за руки, сфотографировали на эксклюзивном ужине Карбон-Бич в Майами, штат Флорида. Об этом пишет Daily Mail.

Сын дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма был в толстовке и джинсах. Свой аутфит он дополнил золотыми украшениями на запястье и кепкой, которую он носил задом наперед. Для контраста на Бруклине были белые кроссовки Vans.

28-летняя дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца выглядела сногсшибательно в топе на одно плечо в сочетании с мини-юбкой из стеганой кожи с низкой посадкой. Актриса дополнила ансамбль сапогами на платформе и черной прямоугольной сумкой. В качестве украшений Никола выбрала пару серебряных сережек, сочетающихся с ее ослепительным обручальным кольцом.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, звездные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на Met Gala 2023 в черно-белых элегантных образах.

Также Фокус писал о появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц во время открытия крупнейшего бутика Tiffany в Нью-Йорке.