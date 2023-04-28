Бекхэм-Пельтцы и Хейли Бибер. Звездные гости открытия бутика Tiffany & Co. в Нью-Йорке

"Голубую дорожку" мероприятия посетили более 50 знаменитостей.

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27 апреля 2023 года состоялось открытие реконструированного магазина Tiffany & Co. в центре Нью-Йорка. Официальное событие посетил ряд знаменитостей. Фокус рассказывает о самых стильных появлениях на "голубой дорожке".

Хейли Бибер

26-летняя американская модель Хейли Бибер выбрала для события total-black образ. Она вышла на публику в приталенном черном платье-миди с открытыми плечами.

На ногах жены Джастина Бибера были темные босоножки с открытым носком, а к вечернему аутфиту она добавила несколько лаконичных украшений, собрав волосы в аккуратный пучок.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Американская актриса Никола Пельтц и британский фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм вышли вместе на "голубую дорожку". Звездные супруги были в черно-белых тонах.

Дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца продемонстрировала черное платье-миди. Тем временем наследник Виктории и Дэвида Бекхэма выбрал классический костюм с белой рубашкой.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой

27-летняя американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала роскошный total-red лук. Звезда сериала "Ход королевы" надела красное платье Dilara Findikoglu с открытым декольте.

На ногах знаменитости были босоножки в тон основного наряда. Волосы Тейлор-Джой оставила распущенными, добавив к аутфиту ряд украшений Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Галь Гадот

Амбасадор ювелирного дома и израильская актриса Галь Гадот была в черном бархатном платье с открытыми плечами. Свои темные волосы звезда экранов и модель собрала в аккуратный пучок, добавив к образу роскошные украшения.

На ногах знаменитости были черные туфли.

Ранее израильская знаменитость официально перерезала ленту во время открытия обновленного бутика в компании Александра Арно.

Галь Гадот Фото: Getty Images

Кэти Перри

Американская певица, которая вскоре выступит на коронации Чарльза ІІІ, пришла на открытие бутика в нежном кремовом платье в пол, которое она объединила с лаконичными ювелирными украшениями.

Возлюбленная Орландо Блума собрала волосы в аккуратную прическу.

Кэти Перри Фото: Getty Images

Зои Кравитц

Дочь Ленни Кравитца и Лизы Боне продемонстрировала "школьную" классику на официальном мероприятии в Нью-Йорке. Американская актриса была в черной юбке-карандаше и белой блузке с глубоким декольте.

Образ дополнили макияж с акцентом на глаза и лаконичные украшения.

Зои Кравитц Фото: Getty Images

Джейкоб Элорди

Звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди вышел на "голубую" дорожку в классических брюках и светлой рубашке с акцентным воротником.

Бывший бойфренд Кайи Гербер также продемонстрировал свой новый имидж, сменив прическу.

Джейкоб Элорди Фото: Getty Images

Блейк Лайвли

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли появилась на мероприятии в роскошном кожаном тренче-платье. Это второй выход знаменитости на публику после рождения четвертого ребенка от Райана Рейнольдса.

Звезда "Сплетницы" посетила "голубую" дорожку в компании своей мамы Элайн.

Изюминкой образа многодетной мамы стало украшение на шее в виде змеи.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Обновленный бутик стал самым большим магазином ювелирного дома в "Большом яблоке".

Открытие бутика Tiffany&Co.

Напомним, Галь Гадот посетила открытие нового бутика Tiffany & Co. в компании Александра Арно.

Также Фокус подробнее писал о появлении на этом мероприятии Блейк Лайвли после четвертых родов.