Бекхэм-Пельтцы и Хейли Бибер. Звездные гости открытия бутика Tiffany & Co. в Нью-Йорке
"Голубую дорожку" мероприятия посетили более 50 знаменитостей.
27 апреля 2023 года состоялось открытие реконструированного магазина Tiffany & Co. в центре Нью-Йорка. Официальное событие посетил ряд знаменитостей. Фокус рассказывает о самых стильных появлениях на "голубой дорожке".
Хейли Бибер
26-летняя американская модель Хейли Бибер выбрала для события total-black образ. Она вышла на публику в приталенном черном платье-миди с открытыми плечами.
На ногах жены Джастина Бибера были темные босоножки с открытым носком, а к вечернему аутфиту она добавила несколько лаконичных украшений, собрав волосы в аккуратный пучок.
Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм
Американская актриса Никола Пельтц и британский фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм вышли вместе на "голубую дорожку". Звездные супруги были в черно-белых тонах.
Дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца продемонстрировала черное платье-миди. Тем временем наследник Виктории и Дэвида Бекхэма выбрал классический костюм с белой рубашкой.
Аня Тейлор-Джой
27-летняя американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала роскошный total-red лук. Звезда сериала "Ход королевы" надела красное платье Dilara Findikoglu с открытым декольте.
На ногах знаменитости были босоножки в тон основного наряда. Волосы Тейлор-Джой оставила распущенными, добавив к аутфиту ряд украшений Tiffany & Co.
Галь Гадот
Амбасадор ювелирного дома и израильская актриса Галь Гадот была в черном бархатном платье с открытыми плечами. Свои темные волосы звезда экранов и модель собрала в аккуратный пучок, добавив к образу роскошные украшения.
На ногах знаменитости были черные туфли.
Ранее израильская знаменитость официально перерезала ленту во время открытия обновленного бутика в компании Александра Арно.
Кэти Перри
Американская певица, которая вскоре выступит на коронации Чарльза ІІІ, пришла на открытие бутика в нежном кремовом платье в пол, которое она объединила с лаконичными ювелирными украшениями.
Возлюбленная Орландо Блума собрала волосы в аккуратную прическу.
Зои Кравитц
Дочь Ленни Кравитца и Лизы Боне продемонстрировала "школьную" классику на официальном мероприятии в Нью-Йорке. Американская актриса была в черной юбке-карандаше и белой блузке с глубоким декольте.
Образ дополнили макияж с акцентом на глаза и лаконичные украшения.
Джейкоб Элорди
Звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди вышел на "голубую" дорожку в классических брюках и светлой рубашке с акцентным воротником.
Бывший бойфренд Кайи Гербер также продемонстрировал свой новый имидж, сменив прическу.
Блейк Лайвли
35-летняя американская актриса Блейк Лайвли появилась на мероприятии в роскошном кожаном тренче-платье. Это второй выход знаменитости на публику после рождения четвертого ребенка от Райана Рейнольдса.
Звезда "Сплетницы" посетила "голубую" дорожку в компании своей мамы Элайн.
Изюминкой образа многодетной мамы стало украшение на шее в виде змеи.
Обновленный бутик стал самым большим магазином ювелирного дома в "Большом яблоке".
Напомним, Галь Гадот посетила открытие нового бутика Tiffany & Co. в компании Александра Арно.
Также Фокус подробнее писал о появлении на этом мероприятии Блейк Лайвли после четвертых родов.