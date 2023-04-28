Бекхем-Пельтци та Гейлі Бібер. Зіркові гості відкриття бутика Tiffany & Co. у Нью-Йорку

"Блакитну доріжку" заходу відвідали понад 50 знаменитостей.

Related video

27 квітня 2023 відбулося відкриття реконструйованого магазину Tiffany & Co у центрі Нью-Йорка. Офіційну подію відвідала низка знаменитостей. Фокус розповідає про найстильніші появи на "блакитній доріжці".

Гейлі Бібер

26-річна американська модель Гейлі Бібер обрала для події total-black образ. Вона вийшла на публіку в приталеній чорній сукні-міді з відкритими плечима.

На ногах дружини Джастіна Бібера були темні босоніжки з відкритим носком, а до вечірнього аутфіту вона додала кілька лаконічних прикрас, зібравши волосся в охайний пучок.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Американська акторка Нікола Пельтц та британський фотограф та кулінар Бруклін Бекхем вийшли разом на "блакитну доріжку". Зіркове подружжя було в чорно-білих тонах.

Донька американського мільярдера Нельсона Пельтца продемонструвала чорну сукню-міді. Тим часом спадкоємець Вікторії та Девіда Бекхема обрав класичний костюм з білою сорочкою.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой

27-річна американо-британська акторка Аня Тейлор-Джой продемонструвала розкішний total-red лук. Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" одягла червону сукню Dilara Findikoglu з відкритим декольте.

На ногах знаменитості були босоніжки в тон основного наряду. Волосся Тейлор-Джой залишила розпущеним, додавши до аутфіту низку прикрас Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Ґаль Ґадот

Амбасадорка ювелірного дому та ізраїльська акторка Ґаль Ґадот була в чорній оксамитовій сукні з відкритими плечима. Своє темне волосся зірка екранів та модель зібрала в охайний пучок, додавши до образу розкішні прикраси.

На ногах знаменитості були чорні туфлі.

Раніше ізраїльська знаменитість офіційно перерізала стрічку під час відкриття оновленого бутика в компанії Александра Арно.

Ґаль Ґадот Фото: Getty Images

Кеті Перрі

Американська співачка, яка незабаром виступить на коронації Чарльза ІІІ, прийшла на відкриття бутика у ніжній кремовій сукні в підлогу, яку вона поєднала з лаконічними ювелірними прикрасами.

Кохана Орландо Блума зібрала волосся в охайну зачіску.

Кеті Перрі Фото: Getty Images

Зої Кравітц

Донька Ленні Кравітца та Лізи Боне продемонструвала "шкільну" класику на офіційному заході в Нью-Йорку. Американська акторка була в чорній спідниці-олівці та білій блузці з глибоким декольте.

Образ доповнили макіяж з акцентом на очі та лаконічні прикраси.

Зої Кравітц Фото: Getty Images

Джейкоб Елорді

Зірка серіалу "Ейфорія" Джейкоб Елорді вийшов на "блакитну" доріжку в класичних штанах та світлій сорочці з акцентним коміром.

Колишній бойфренд Кайї Гербер також продемонстрував свій новий імідж, змінивши зачіску.

Джейкоб Елорді Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі зʼявилася на заході у розкішному шкіряному тренчі-сукні. Це другий вихід знаменитості на публіку після народження четвертої дитини від Раяна Рейнольдса.

Зірка "Пліткарки" відвідала "блакитну" доріжку в компанії своєї мами Елайн.

Родзинкою образу багатодітної мами стала прикраса на шиї у вигляді змії.

Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Оновлений бутик став найбільшим магазином ювелірного дому у "Великому яблуку".

Відкриття бутика Tiffany & Co.

Нагадаємо, Ґаль Ґадот відвідала відкриття нового бутика Tiffany & Co. в компанії Александра Арно.

Також Фокус детальніше писав про появу на цьому заході Блейк Лайвлі після четвертих пологів.