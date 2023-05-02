Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в идеальных парных образах посетили Met Gala 2023 (фото)

Влюбленные знаменитости сделали ставку на черно-белую классику.

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Звездные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на Met Gala 2023 в черно-белых элегантных образах. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные, состоящие в официальном браке около года, прибыли на ежегодный балл Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в понедельник, 1 мая.

Сын дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма продемонстрировал свое острое чувство стиля, надев полупрозрачную черную рубашку, которая оставляла его грудь на виду.

Он также был одет в черный пиджак и брюки в тон с парой массивных туфель такого же цвета.

24-летний начинающий шеф Бруклин стоял под руку с женой Николой, а 28-летняя дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца была одета в белое платье с открытыми плечами с широким прозрачным шлейфом.

Пара добавила блеск своему наряду, надев соответствующие ожерелья с бриллиантами и жемчугом, позируя на звездном мероприятии.

Гламурное платье Николы имело деликатные гофрированные детали верхней части корсета, а фасон платья идеально подчеркивал ее фигуру в виде песочных часов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Юбка актрисы доходила до земли, а черный бант сидел на ее талии.

Никола Пельтц Фото: Getty Images

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили первую годовщину свадьбы.

Также Фокус писал о появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц во время открытия крупнейшего бутика Tiffany в Нью-Йорке.