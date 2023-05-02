Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем в ідеальних парних образах відвідали Met Gala 2023 (фото)
Закохані знаменитості зробили ставку на чорно-білу класику.
Зіркове подружжя Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц зʼявилися на Met Gala 2023 в чорно-білих елегантних образах. Про це пише Daily Mail.
Закохані, які перебувають в офіційному шлюбі близько року, прибули на щорічний бал Інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку в понеділок, 1 травня.
Син дизайнерки Вікторії Бекхем і футболіста Девіда Бекхема, продемонстрував своє гостре почуття стилю, одягнувши напівпрозору чорну сорочку, яка залишала його груди на показі.
Він був одягнений у чорний піджак та штани в тон із парою масивних туфель такого ж кольору.
24-річний шеф-початківець Бруклін стояв під руку з дружиною Ніколою, а 28-річна донька американського мільярдера Нельсона Пельтца була одягнена в білу сукню з відкритими плечима з широким прозорим шлейфом.
Пара додала блиску своєму вбранню, одягнувши відповідні намиста з діамантами та перлами, позуючи на зірковому заході.
Гламурна сукня Ніколи мала делікатні гофровані деталі верхньої частини корсета, а фасонна сукня ідеально підкреслювала її фігуру у вигляді пісочного годинника.
Спідниця акторки сягала аж до землі, а чорний бант сидів на її талії.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відзначили першу річницю весілля.
Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц під час відкриття найбільшого бутика Tiffany у Нью-Йорку.