Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відзначили першу річницю шлюбу (фото)

Американська акторка та син зіркового подружжя Бекхем одружилися у квітні 2022.

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24-річний британський кухар та фотограф Бруклін Бекхем привітав свою дружину Ніколу Пельтц з першою річницею їхнього шлюбу.

"Сьогодні 1 рік, як я одружився зі своєю найкращою подругою хх я найщасливіша людина, що можу називати тебе своєю дружиною х ти моє все, і я найщасливіша людина на землі, що можу кожного ранку прокидатися поряд з твоїм чудовим обличчям х ось ще багато років, крихітко", — підписав фото поцілунку з коханою син Вікторії та Девіда Бекхемів.

"Я так тебе люблю!! 🥹🥹🥹 це так мило!!! Мені подобається бути твоєю дружиною💖💖💖💖", — відповіла в коментарях 28-річна Нікола.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

На своїй сторінці в соцмережі американська акторка також залишила слова привітань чоловіку.

"Не можу повірити, що пройшов рік з тих пір, як я йшла до проходу 🥹 Я так тебе люблю, крихітко. Мені подобається бути твоєю дружиною. Я не могла уявити своє життя без тебе 💘 ти все, про що я мріяла, і я така щаслива, що живу з тобою. Сьогодні було так дивовижно святкувати з нашими родинами! Сподіваюся, у всіх був чудовий Великдень!" — звернулася до Брукліна Бекхема його кохана.

Зіркове подружжя відсвяткувало першу річницю шлюбу в колі рідних та близьких. А на святковому столі був білосніжний торт з фотографіями закоханих.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нагадаємо, Вікторія Бекхем відсвяткувала Великдень 2023 на яхті за 6,2 млн доларів.

Також Фокус писав про ідеальні образи для весняного побачення 2023, які раніше показали Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц.